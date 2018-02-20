سقوط نحو 100 قتيل جراء قصف القوات الحكومية للغوطة الشرقية خلال 24 ساعة

بيروت- (د ب أ):

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الاثنين، أن 98 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في غوطة دمشق الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة خلال الساعات الـ 24 الماضية، جراء قصف من جانب القوات الحكومية.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع حيث أصيب 470 شخصا آخرين.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد: "إن شدة القصف والضربات الجوية في الغوطة الشرقية تشير إلى أن قوات الحكومة السورية تستعد لهجوم بري".

والغوطة الشرقية واحدة من المناطق الأخيرة التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة وتحاصرها قوات الرئيس السوري بشار الأسد منذ أكثر من أربعة أعوام.

وحذر نشطاء من قسوة الوضع هناك مع نفاد إمدادات الغذاء والدواء.

وقال الناشط مازن الشامي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من الغوطة الشرقية إنه "كل دقيقة يسقط ما يتراوح بين 20 إلى 30 قذيفة في المناطق السكنية".

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع أطراف الصراع إلى العمل على الحد من أعمال العنف، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى محتاجيها.

وقالت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، والمفوض الأوروبي للمساعدة الإنسانية خريستوس ستيليانيدس، في بيان مشترك عقب اجتماع زعماء المعارضة السورية في بروكسل: "لا يوجد حل عسكري للصراع".