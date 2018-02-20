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وشم يتسبب في سجن رجلين بالبرازيل

02:22 ص الثلاثاء 20 فبراير 2018
وشم يتسبب في سجن رجلين بالبرازيل

ارشيفية

ريو دي جانيرو- (د ب أ) :

صدر حكمان بالسجن لمدة 47 و 40 شهرا بحق رجلين برازيليين بسبب قيامهما بكتابة عبارة "أنا لص وأحمق" بالوشم على جبهة شخص اشتبها في أنه كان يحاول سرقة دراجة.

وكان الرجلان، 20 عاما و30 عاما، شاهدا المشتبه به وهو يزحزح دراجة هوائية في نزل يقيمان به في ساو برناردو دو كامبو، بالقرب من ساو باولو في يونيو 2017، حسبما أفادت بوابة (أو جلوبو) الإخبارية.

واعتقد الرجلان أن الرجل يحاول سرقة الدراجة واحتجزاه وكتب أحدهما -وهو فنان متخصص بدق الوشم- تلك العبارة على جبهته بينما كان يقيده الشخص الآخر.

وأجبر الرجلان الشخص المشتبه به على الظهور في مقطع فيديو وأرغماه أن يقول إنه معجب بهذا الوشم.

وقال الرجل بعد ذلك إنه لم يكن يعتزم سرقة الدراجة.

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