مقاتلات التحالف العربي تستهدف بعدة غارات مواقع الحوثيين شرق صنعاء

صنعاء- (د ب أ):

شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء الاثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لمسلحي الحوثيين في مديرية نهم 40 كيلومترا شرق صنعاء.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في مناطق الرزوه ومحلي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، لم تتضح أعدادهم.

وأضاف المصدر أن الغارات أدت كذلك إلى تدمير آليات عسكرية وتعزيزات مسلحة كانت في طريقها إلى مواقع الميليشيات في المديرية ذاتها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ضد مسلحي الحوثيين في اليمن منذ نحو ثلاثة أعوام؛ لمساندة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي في استعادة سلطة الحكومة الشرعية في البلاد.

كما تحاول قوات الجيش الوطني بمساندة المقاومة الشعبية منذ تلك المدة الدخول إلى العاصمة صنعاء عن طريق مديرية نهم، إلا أنها حتى اليوم لم تستطع السيطرة الكاملة على هذه المديرية ذات الطرق والجبال الوعرة.