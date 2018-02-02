الادعاء الفرنسي يشتبه في سقوط المروحيتين العسكريتين بسبب تصادم

باريس - (د ب أ):

قال ممثل الادعاء الفرنسي في مارسيليا، خافير تارابيو، اليوم الجمعة، إن المحققين يشتبهون في أن تصادمًا بين مروحيتين تابعتين للجيش الفرنسي أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن مقتل خمسة ضباط صباح اليوم.

وأضاف تارابيو أن "الفرضية المطروحة... هي فرضية حدوث تصادم بين هاتين المروحيتين".

وأوضح أنه من السابق لأوانه معرفة سبب هذا التصادم.

وتحطمت المروحيتان من طراز جازيل بين الساعة 0830 و 0845 صباحاً بالتوقيت المحلي (0730 و 0745 بتوقيت جرينتش) في مدينة كارسيس، على مسافة أقل من 30 كيلومترا من قاعدتهما في مدرسة تدريب على الطيران تابعة للجيش تقع بين مدينتي نيس ومرسيليا.

وأعربت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، التي زارت مدرسة "كانيه دي مور" لتدريب الطيران بعد ظهر اليوم الجمعة مع تارابيو، عن تعازيها لأسر الضحايا.

وقالت بارلي "إنني أفكر بشكل خاص في الأسر.. في أحباء الضباط الراحلين الذين يمرون بمحنة رهيبة".

وأعرب الرئيس ايمانويل ماكرون الذى يقوم حاليا بزيارة للسنغال عن تقديره للجنود المتوفين في بيان أصدره مكتبه.

وجاء في البيان: "إن جنود الجيش ، مثلهم مثل باقي جنود أفرع القوات المسلحة الفرنسية الأخرى، ينخرطون يوميا في عمليات عدة ينفذونها بشجاعة وفاعلية لأجل أمننا".