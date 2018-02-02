بينهم 33 امرأة و6 أطفال.. انقاذ 362 مهاجرا غير شرعي في ليبيا خلال يومين

طرابلس - (أ ش أ)

أنقذت القوات البحرية الليبية خلال اليومين الماضيين 362 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 33 امرأة، و6 أطفال وذلك خلال ثلاث عمليات.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم - وفقا لفضائية (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "العملية الأولى كانت يوم الأربعاء الماضي، حيث تمكن الزورق (قمينس) التابع لنقطة مصراتة لحرس السواحل القطاع الأوسط من إنقاذ 89 مهاجرا غير شرعي كانوا على قارب مطاطي و64 رجلا من الصومال، و20 امرأة من الصومال، و5 من بنجلاديش"، مؤكدا أن عملية الإنقاذ تمت شمال (الخمس) وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مصراتة.

وتابع أن "العملية الثانية نفذها الزورق (الكفاح)، يوم الأربعاء الماضي، أيضا بدورية واستطلاع استمرت 48 ساعة تم خلالها استطلاع المنطقة من شمال (زليطن) إلى الحدود الليبية البحرية مع دولة تونس وتم خلالها إنقاذ 250 مهاجرا غير شرعي من بينهم 13 امرأة و6 أطفال، مضيفا أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة إضافة إلى 3 مصريين.

وأضاف قاسم أن "عملية الإنقاذ للقارب الأول الذي كان عاطلا، وتمت شمال بوكماش، شمال غرب طرابلس، على بعد 18 ميلا، والثاني على بعد 34 ميلا"، مضيفا أنه "تم الوصول بالمهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية يوم الأربعاء 31 يناير الماضي"، موضحا بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهمم إلى مركز إيواء الضمان (تاجوراء) التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير شرعية.

وقال إن "العملية الثالثة كانت يوم الخميس الأول من فبراير الجاري، حيث تمكن الزورق (صبراتة) التابع لحرس السواحل قطاع طرابلس من إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي، كانوا على قارب خشبي صغير وذلك على بعد نحو 50 ميلا شمال (بوكماش) حيث كان أغلب المهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة منهم 9 ليبيين".

وأشار المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية الليبية إلى أنه تم الوصول بالمهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية مركز إيواء طريق السكة".