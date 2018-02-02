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حبس حفيد مؤسس جماعة الإخوان وتوجيه تهمة الاغتصاب له بفرنسا

10:49 م الجمعة 02 فبراير 2018
حبس حفيد مؤسس جماعة الإخوان وتوجيه تهمة الاغتصاب له بفرنسا

طارق رمضان

باريس - (أ ش أ )

وجهت النيابة الفرنسية مساء اليوم الجمعة تهمة الاغتصاب وأمرت بحبس طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، حسبما ذكر مصدر قضائي فرنسي.

وكانت الشرطة الفرنسية اعتقلت يوم الأربعاء الماضي الأكاديمي الذي يحمل الجنسية السويسرية، وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد على خلفية بلاغات تتهمه بالاغتصاب في أحداث وقعت في فرنسا وتعود إلى 2009 و 2012.

وفتحت السلطات تحقيقا مبدئيا مع رمضان بعد أن وجهت إليه امرأتان في فرنسا تهمة الاغتصاب احداهما ناشطة نسائية وعلمانية كانت تعتنق سابقا التيار السلفي و تدعى هندة عياري.

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جماعة الإخوان النيابة الفرنسية طارق رمضان الاغتصاب جامعة أوكسفورد

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