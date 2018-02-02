المتحدث باسم الكرملين: سأكون حذرا في تصريحاتي الخاصة بالانتخابات الرئاسية الروسية

موسكو - أ ش أ:

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أنه سيأخذ بعين الاعتبار ملاحظات رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، التي لفتت نظره مؤخرا إلى عدم جواز إطلاق تصريحات دعائية لصالح مرشح الرئاسة الروسية فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف- في تصريح صحفي اليوم الجمعة - "نحن حاليا في فترة انتخابية وحملة انتخابية.. لذلك أخذت ذلك بالاعتبار"، معتذرا عن تصريحاته التي يمكن أن تُفسر على أنها دعاية انتخابية، مضيفا "أنه سيكون أكثر حذرا خلال الحملة الانتخابية".

وكان بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأنه لا يوجد منافس حقيقي للرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية، التي ستجري 18 مارس المقبل في روسيا.