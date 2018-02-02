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الهند تحث المالديف على احترام حكم الإفراج عن الرئيس الأسبق

02:51 م الجمعة 02 فبراير 2018
الهند تحث المالديف على احترام حكم الإفراج عن الرئيس الأسبق

الرئيس الأسبق محمد نشيد

نيودلهي - أ ش أ

قالت وزارة الشئون الخارجية الهندية إنه يجب على حكومة المالديف احترام حكم المحكمة العليا في البلاد بإطلاق سراح الرئيس الأسبق "محمد نشيد" و8 سياسيين معارضين آخرين، وحثتها على الالتزام به.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم الوزارة "رافيش كومارسيد" قوله إن الهند بصفتها جارة وصديقة ترغب في أن تكون المالديف مستقرة وسلمية ومزدهرة، كما تأمل في أن تضمن المالديف سلامة المواطنين الهنود هناك.

وأشارت الشبكة إلى أن اشتباكات اندلعت في "ماليه" عاصمة المالديف عقب حكم المحكمة العليا المفاجئ أمس الخميس.

وكان نشيد - أول رئيس منتخب للمالديف - قد اضطر إلى الاستقالة من منصبه عام 2012 عقب عشرة أعوام قضاها في الحكم إثر تنظيم مظاهرات حاشدة من جانب المواطنين، احتجاجا على قراره باعتقال أحد القضاة، كما خرج نشيد خاسرا في الانتخابات الرئاسة التي جرت عام 2013 لصالح الرئيس "مأمون عبد القيوم".

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