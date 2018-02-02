رئيس وزراء المجر يلمح إلى الانسحاب من محادثات الامم المتحدة بشأن الهجرة

بودابست - (د ب أ):

ألمح رئيس وزراء المجر اليميني فيكتور أوربان وهو من أشد المعارضين للهجرة اليوم الجمعة، إلى أن بلاده ربما تحذو حذو الولايات المتحدة وتنسحب من محادثات الامم المتحدة بشأن الهجرة.

وقال أوربان في مقابلة إذاعية تبث أسبوعيا بشكل منتظم: "إنه أمر غير مقبول بأن يتم وضع مبادئ مخالفة لمصالح المجر".

وأضاف أوربان "أن انسحاب الولايات المتحدة، صاحبة أقوى جيش في العالم، من المفاوضات هو مؤشر مهم".

وخلال أزمة الهجرة (2015-2016)، عندما عبر أكثر من مليون شخص البلقان في طريقهم إلى دول غنية بالاتحاد الاوروبي، برز أوربان كأكثر زعيم في أوروبا ميؤد للاجراءات ضد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.

وشيدت حكومته سياجا حدوديا لمنع المهاجرين من عبور الحدود ومررت تشريعا صارما بشأن الهجرة.

وخاطرت المجر بالتعرض لغرامات من الاتحاد الاوروبي برفض نظام الحصص الالزامية للاشخاص، الذين يتم منحهم اللجوء في التكتل.

وفي يوليو الماضي، بدأت المفوضية الاوروبية إجراءات قانونية ضد المجر، إلى جانب بولندا وجمهورية التشيك.

ومن المقرر أن توافق الامم المتحدة على معاهدة عالمية حول هجرة آمنة ومنظمة في أعقاب محادثات هذا العام، استندت إلى إعلان غير ملزم في عام 2016.

وكانت إدارة الرئيس الامريكي، دونالد ترامب قد انسحبت من هذه العملية في كانون أول/ديسمبر الماضي.