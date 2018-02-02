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باكستان: لن نسمح باستخدام أراضينا لاستهداف جيراننا

02:14 م الجمعة 02 فبراير 2018
باكستان: لن نسمح باستخدام أراضينا لاستهداف جيراننا

إسلام آباد- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الجمعة، رفضها الشديد للاتهامات المتعلقة بدعم إسلام آباد لحركة "طالبان" الأفغانية وشبكة حقاني، مشددة على أنها لن تسمح باستخدام أراضيها لاستهداف أي من جيرانها.

وقال المتحدث باسم الخارجية محمد فيصل - خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي أوردته قناة (جيو) نيوز الباكستانية - إن باكستان ترفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مضيفا أن بلاده قدمت تضحيات متواصلة من أجل قضية السلام العالمي.

جاءت تلك التصريحات في أعقاب زيارة وفد أفغاني رفيع المستوى إلى باكستان في وقت سابق هذا الأسبوع حيث التقى وزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات الأفغانيان رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الأفغانية كابول شهدت خلال الشهر الماضي موجة من الهجمات الإرهابية، أعلنت حركة "طالبان" وتنظيم "داعش" المسئولية عنها وراح ضحيتها قرابة 200 شخص.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهم باكستان مرارا بإيواء الإرهابيين وهدد بقطع المساعدات الأمريكية عنها، نظرا لأن واشنطن تقدم الكثير من المساعدات ولا تحصل مقابل ذلك سوى على الأكاذيب.

 

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الباكستانية حركة طالبان محمد فيصل

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