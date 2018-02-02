أهم التصريحات في 24 ساعة: مواجهة خلايا الإرهاب النائمة أولويتنا

إعداد – محمد الصباغ:

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المجتمع الدولي وقف مع الحق في أزمة القرار الأمريكي بشأن القدس، فيما صرح وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني أن أمريكا تدرك أن الاتهامات ضد الدوحة باطلة، واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا حل للقضية الفلسطينية دون الاعتراف بالقدس عاصمة للدولتين، وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن حكومته لديها تحديات جديدة أهمها حماية المواطنين من الخلايا الإرهابية النائمة.