هنية يرد على قرار واشنطن بوضعه على قائمة الإرهاب: "انقعوه واشربوا ميته"

مصراوي – وكالات

وجه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رسالة للولايات المتحدة الأمريكية عقب قرار واشنطن بإدراجه على قائمة الإرهاب.

ونشرت حركة حماس عبر حسابها بموقع تويتر، الخميس، تعليقًا قصيرًا لهنية وسط الأنصار قال فيه: " "انقعوه واشربوا ميته".

وأدرجت وزارة الخزانة الامريكية الأربعاء هنية على قوائم الإرهاب بزعم أنه يهدد المصالح الأمريكية بالمنطقة وله علاقة بالجناح العسكري لحركة حماس.

ورفضت حماس القرار الأمريكي واعتبرته تطورًا خطيرًا وخرقَا للقوانين الدولية التي منحت الشعب الفلسطيني الحق في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال واختيار قيادته.

واعتبرت الحركة في بيان صادر على لسان فوزي برهوم، الناطق باسمها، القرار بأنه يدلل على الانحياز الأمريكي الكامل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ويوفر غطاءً رسميًّا للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ويشجع على استهداف رموزه وعناوينه وقيادته.