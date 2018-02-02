مركز روسي: انتهاكات فردية لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظات سورية

موسكو - )أ ش أ(

أكد رئيس مركز حميميم الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، الجنرال يوري يفتوشينكو، مواصلة عمل المركز للحل السلمي للأزمة السورية وتسوية الحالة الإنسانية في البلاد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم ) الإخبارية عن يفتوشينكو ، اليوم الخميس ، قوله "إن المركز سجل خلال الـ 24 ساعة الماضية انتهاكات فردية لنظام وقف إطلاق النار في محافظات اللاذقية وحلب وإدلب وفي الغوطة الشرقية ، مضيفا أن الوضع بصفة عامة في مناطق خفض التصعيد يقيّم على أنه مستقر ، وأشار إلى أن المركز أمن مرور قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى منشية السويسة والجيزة في ضواحي درعا.

ولفت الجنرال الروسي إلى أن عودة اللاجئين والنازحين داخليا لا تزال مستمرة ، موضحا أنه عاد 81 شخصا إلى منازلهم خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ، منهم 25 في محافظة حلب ، و6 في حمص، و50 في دير الزور.