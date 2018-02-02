إسرائيل تغلق مؤسسات فلسطينية في القدس المحتلة بينها "نادي الأسير"

رام الله - )أ ش أ(

أصدر وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان اليوم الخميس قرارا بإغلاق وتمديد إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

وكشفت صحيفة "اسرائيل اليوم" أن القرار يشمل الغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة والمركز الفلسطيني للدراسات ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب الدراسات الإجتماعية والإحصائية.

وقالت الصحيفة إن قرار أردان إتخذ بموجب قانون اسرائيلي صادر في عام 1994 يحظر على السلطة الفلسطينية فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل مناطق اسرائيلية ، ويعطي القانون لوزير الأمن الداخلي صلاحية إصدار قرارات تمنع هذه الانشطة.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي " إن النضال من أجل فرض السيادة الإسرائيلية على جميع أنحاء القدس مستمر في كل وقت ، وأنا لن أسمح بأي محاولة للسلطة الفلسطينية لوضع موطئ قدم في مناطق تابعة لاسرائيل ، وسنوقف أي خطوة من هذا القبيل على الفور".

وإدعت صحيفة "اسرائيل اليوم" أن السلطة الفلسطينية كثفت في الآونة الأخيرة ، بعد اعلان دونالد ترامب القدس عاصمة لاسرائيل ، من محاولاتها في مدينة القدس ، استعدادا للاعلان المرتقب للرئيس الفلسطيني محمود عباس عن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.