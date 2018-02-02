اصابة ١٧ شخصا بينهم ٤ بأعيرة نارية في اشتباكات بين مهاجرين بفرنسا

باريس - (أ ش أ)

أُصيب 17 شخصا ، بينهم 4 ، بأعيرة نارية في اشتباكات إندلعت اليوم الخميس في مناطق متفرقة بمدينة "كاليه" بشمال فرنسا بين مهاجرين أفغان وأفارقة.

وذكرت مصادر أمنية فرنسية أن المواجهات الأولى وقعت بالقرب من المركز الطبي بالمدينة ، وشارك فيها نحو مئة مهاجر بحوزتهم عصي وحجارة ، ثم تجددت بينهم في موقع آخر بالقرب من مركز لوجيستي يبعد عن الأول نحو خمسة كيلومترات ، وكذلك في المنطقة الصناعية القريبة من مخيم "الغابة" الذي قامت الشرطة بإزالته في أكتوبر 2016.

وتوجه وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الى كاليه للقاء السلطات المحلية وقيادات الأمن وللوقوف على تطورات الحادث.

يشار الى أن 800 مهاجر يعيشون حاليا في كاليه ، بحسب الجمعيات ، فيما تقول الشرطة إن عددهم يتراوح بين 550 و 600 ، ويسعى هؤلاء المهاجرون للتوجه الى المملكة المتحدة بحثا عن ظروف معيشية أفضل أو للالتحاق بذويهم.