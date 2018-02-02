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بالفيديو.. استقال لأنه تأخر دقائق على مجلس اللوردات البريطاني: "عار"

12:15 ص الجمعة 02 فبراير 2018
بالفيديو.. استقال لأنه تأخر دقائق على مجلس اللوردات البريطاني: "عار"

عضو مجلس اللوردات مايكل بيتس

كتب – محمد الصباغ:

رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، الخميس، استقالة عضو مجلس اللوردات مايكل بيتس بعدما قدمها في مشهد غريب داخل المجلس التشريعي البريطاني بسبب قدومه متأخرًا لدقائق وعدم إجابته على استجواب كان من المقرر أن يكون هو من يتحمل مسئوليته وليس مسئولًا آخر.

وفي مساء الأربعاء، وقف بيتس أمام الحضور ليعتذر عن حضوره متأخرًا ثم فاجأ الجميع بتقديم استقالته ووصف تصرفه بعدم المسئول.

وقال عضو مجلس اللوردات: "أقدم اعتذاري على هذا السلوك غير المقبول.. كان من دواعي سروري أن أجيب على الاستفسارات هنا على مدار خمس سنوات".

ثم أضاف أنه يشعر "بالعار" بعد هذا الموقف وقدم استقالته، ليعلو صوت الحضور بكلمة "لا" اعتراضًا على هذه الاستقالة المفاجئة ولهذا السبب.

وكان من المفترض أن يجيب ماتيس على أسئلة بخصوص عدم المساواة في الدخل بالمملكة المتحدة، لكنه تأخر فأجاب مسئول آخر عن الأسئلة بدلا منه.

رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي مايكل بيتس المجلس التشريعي البريطاني مجلس اللوردات البريطاني

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