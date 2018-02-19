العاهل المغربي يأمر بتشكيل لجنة تحقيق في حادث التصادم شمال طنجة

الرباط - (أ ش أ)

أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بإجراء تحقيق في ملابسات حادث تصادم القطار، الذي وقع مؤخرا بالقرب من شمال مدينة طنجة؛ وأسفر عن مصرع 6 أشخاص.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين - نقلته قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية - أنه تقرر تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في هذا الحادث المأساوي، الذي أدى أيضا إلى جرح 14 آخرين إثر تصادم القطار مع حافلة لنقل الأفراد.

ومن المنتظر أن تتولى لجنة التحقيق التي يشارك فيها خبراء من وزارتي الداخلية والمواصلات مراجعة سلامة المزلقانات في المغرب ومساءلة أي شخص تثبت مسئوليته عن هذا الحادث.