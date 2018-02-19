لافروف: الناتو يستدرج روسيا إلى نزاع حول البلقان

بلجراد - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين عدم معارضة بلاده رغبة صربيا وغيرها من دول غرب البلقان في عضوية الاتحاد الأوروبي، ولكنها تجد نفسها "مستَدرجة" في نزاع بهذا الشأن مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال لافروف في مقابلة مع محطة اذاعية صربية، قبل زيارته لبلجراد المقرر أن تبدأ بعد غد الأربعاء، إن إجبار دول البلقان المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي على الاختيار إما روسيا أو الغرب، هو "سياسة خاطئة جدا".

وأضاف أنه لا يتوقع أن تتخلى صربيا، التي تتطلع إلى الانضمام للتكتل الأوروبي عام 2025 بعدما أعلن الاتحاد خطته للتوسع لغرب البلقان، عن علاقاتها الوثيقة مع موسكو.

وأشار إلى أنه "في أي وقت يتحدث فيه الرئيس (الصربي ألكسندر) فوسيتش عن الأولوية التي تعطيها صربيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فإنه لا يقول أبدا إنها ستكون على حساب روسيا".

وردا على سؤال حول النزاع الروسي مع الغرب في البلقان، قال إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينتهك "اتفاقا نبيلا" بالتوسع شرقا ويسعى الآن إلى "جر البلقان إلى تلك اللعبة".

وأشار إلى أن روسيا تسعى إلى الحفاظ على مصالحها في البلقان، وشدد على أنها لن تتخلى عن خططها لإقامة "مركز إنساني" مشترك في "نيس" وهو موقع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وجود عسكري مقنّع ومخفف في صربيا.