قطر تبدأ صرف منحة إنسانية لصالح قطاع غزة بقيمة 9 ملايين دولار

غزة - (د ب أ):

أعلن دبلوماسي قطري اليوم الاثنين بدء بلاده صرف منحة "إنسانية" لصالح قطاع غزة بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي بما يشمل عدة مجالات.

وقال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، في مؤتمر صحفي عقده في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إنه سيتم تخصيص مبلغ 2 مليون و600 ألف دولار للطرود الغذائية والأغطية، و400 ألف دولار لصالح وقود المستشفيات ومضخات الصرف الصحي ووزارة الصحة.

وذكر العمادي أنه سيتم تخصيص مليوني دولار للأدوية، وفيما يخص ترميم بيوت الفقراء، تم تخصيص مليون دولار، ومليون دولار لتسديد رسوم الطلبة في الجامعات، وأخيرا مبلغ 2 مليون للحالات الإنسانية والمرضية.

وشدد على سوء أوضاع قطاع غزة إنسانيا وضرورة تدخل الدول والمنظمات المعنية لتقديم الإغاثة لسكانه، مؤكدا أن الدوحة ستواصل القيام بدورها في هذا المجال.

من جهة أخرى، قال العمادي إن بلاده تستبعد اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 وإسرائيل.

وأضاف "نؤكد من خلال علاقتنا مع الطرفين أنه لا نية لأي منهما للتصعيد أو الدخول في مواجهة عسكرية رغم ما يتم تداوله إعلامياً حول التخوفات من حرب قادمة أو حدوث تصعيد".