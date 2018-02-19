نساء يلعبن الكوتشينة في الحرم المكي.. ضبطتهن الشرطة النسائية

ضبطت الشرطة النسائية في المسجد الحرام مجموعة من السيدات يلعبن "الكوتشينة" في ساحة الحرم المكي، أثناء انتظارهن اقارب لهن.

وكشفت صحيفة "سبق" السعودية عن مسؤول في الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الساحات بالمسجد الحرام ضد المجموعة التي تم ضبطها يوم الجمعة الماضية في الساحة الجنوبية للمسجد.

وأوضح المسؤول أن موظفة العنصر النسائي التابعة لإدارة الإرشاد الديني والتوجيه شرحت لهن المخالفات التي ارتكبنها، وآداب الجلوس في ساحات الحرم المكي، وعلي الفور تجاوبن مع النصح الذي قيل لهن في الحال، وانصرفن إلي مكان آخر في انتظار أقاربهن، وغادرن المسجد بعد وقت قصير.

واستنكر نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي الظاهرة التي انتشرت في ساحات الحرم المكي بعد ضبط مجموعة أخري انتشر مقطع مصور لها، مبدين استنكارهم اللعب في الأماكن المقدسة في أطهر البقاع، والتي يجب أن يقتصر الجلوس فيها علي العبادة والصلاة.