بالفيديو.. إعلامي ينفذ وعده ويحلق شاربه لهذا السبب

نفّذ الإعلامي حسن الصبحان الوعد الذي قطعه على نفسه بحلق شاربه في حالة فوز الهلال على الشباب في مباراة الفريقين بالجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وظهر الصبحان في مقطع فيديو تمّ تداوله على نطاق واسع، وهو في أحد صالونات الحلاقة وقد استسلم أمام الحلاق وهو يحلق شاربه.

وبينما أراد الصبحان أن يقوم الحلاق بحلق شاربه على مقياس 1.5 ملليمتر، أصرّ الحلاق على حلقه على مقياس ملليمتر واحد فقط، فلم يجد الإعلامي مفرًّا من الاستسلام للماكينة وهي تزيل شاربه، لكنه أخذ يردّد "حسبي الله عليك يا بن شرقي.. حسبي الله عليك يا ميليسي.. حسبي الله عليك يا كارينيو"، إلا أنّ الحلاق ردّ عليه بقوله: "الهلال ما حد جده".

وكان الإعلامي عبدالعزيز المريسل المسحوب على نادي النصر، قد تعهّد بحلق شاربه في حالة فوز الأهلي بلقب مسابقة الدوري هذا الموسم.