فيديو.. خطأ ساذج لقائد شاحنة إعانات كاد يتسبب في كارثة

وكالات

كاد خطأ ساذج ارتكبه قائد شاحنة إعانات تركية كانت في طريقها إلى سوريا؛ يتسبب في كارثة كبيرة، بعدما حاول الخروج من الصف المخصص لسير الشاحنات فجأةً دون تقدير المسافات التي بينه وبين الشاحنة الواقفة أمامه.

وأظهر المقطع أسطولًا من سيارات الشاحنات الكبيرة المحملة بإعانات وعليها العلم التركي، أثناء سيرها سيرًا طبيعيًّا. وفجأةً يدوي صوت اصطدام، وتتحطم مقدمة إحدى الشاحنات، وبعد لحظات يخرج منها السائق ومساعده بأعجوبة.

ووفقًا لموقع "ليف ليك"، كانت الشاحنات وقت وقوع الحادث، في مدينة قونيا التركية، استعدادًا لنقل الإعانات إلى سوريا، ولولا سرعة تدخل قوات الإنقاذ، لكان تهور السائق تسبب في كارثة حقيقية؛ لكثرة عدد الشاحنات وتقاربها.