مقتل جندي عراقي وإصابة 5 في هجوم لداعش في صحراء الرطبة

الرمادي - (د ب أ):

أعلن مصدر عسكري عراقي، الأحد، مقتل جندي عراقي وإصابة خمسة آخرين بجروح في هجوم لتنظيم داعش في صحراء الرطبة 350 كيلو مترا غرب بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "تنظيم داعش شن هجوما على مقر للجيش العراقي في صحراء الرطبة أقصى غرب العراق ما تسبب بقتل جندي عراقي وجرح خمسة آخرين بجروح متفاوتة"، لافتا إلى أن إمكانية تزايد عدد القتلى نتيجة الإصابات الحرجة.

وأشار إلى أنه "تم نقل الجرحى إلى مستشفى الرطبة لتلقي العلاج اللازم".

وتشهد مناطق صحراء غرب العراق هجمات على القوات العراقية ينفذها فلول تنظيم داعش المنتشرون في صحراء الأنبار.

ورغم اعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الحادي والعشرين من ديسمبر إنهاء وجود داعش عسكريا في العراق، إلا أن عناصر التنظيم تشن هجمات من حين لآخر في البلاد.