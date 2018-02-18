القضاء العراقي يحكم على ألمانية بالسجن لستة أعوام لإدانتها بالانتماء إلى داعش

بغداد- (د ب أ):

علمت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، من دوائر قضائية في العاصمة العراقية بغداد، أن القضاء العراقي أصدر حكما بالسجن لمدة ستة أعوام على الألمانية ليندا دبليو، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

وأوضحت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" وإذاعتا "إن دي آر" و"دبليو دي آر" أنّ ليندا، 17 عاما، المنحدرة من ولاية سكسونيا، أدينت بالسجن لمدة خمسة أعوام بسبب الانتماء إلى داعش، ولعام واحد بسبب الدخول إلى الأراضي العراقية بطريقة غير مشروعة.

وبسبب صغر سن المتهمة فإن القضية تم نظرها أمام محكمة أحداث في بغداد دون جمهور، غير أنه لم يصدر حتى الآن تأكيد سواء من الخارجية الألمانية أو السلطات العراقية على صدور هذا الحكم.

كانت الطالبة ليندا اختفت من مدينتها بولسنيتس في سكسونيا في صيف 2016، وذلك بعد فترة قصيرة من اعتناقها الإسلام، حيث يفترض أنها كانت على اتصال بأنصار لداعش عبر دردشات على الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى اعتناقها الفكر المتشدد.

وفي صيف 2017 تم إلقاء القبض عليها واعتقالها في العراق، وكان القضاء العراقي أصدر في يناير الماضي حكما على ألمانية أخرى بالإعدام؛ لإدانتها بالانتماء إلى داعش.

وفي لقاء أجرى معها بعد القبض عليها اعترفت ليندا بالانضمام إلى داعش، وأعربت عن ندمها على هذه الخطوة، وقالت:" أريد أن أعود إلى بيتي وعائلتي"، وأضافت " كل ما أريده هو الابتعاد، الابتعاد عن الحرب، الابتعاد عن الأسلحة العديدة والضوضاء".

وحسب التقارير، فإن الفتاة تعاني جرحا في فخذها جراء الإصابة برصاصة، كما أن ركبتها اليمنى تتطلب رعاية صحية.