جاويش أوغلو يتهم الزعيم السابق لخضر ألمانيا بـ"ادعاء الأهمية"

ميونخ - (د ب أ):

رفض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاتهامات التي وجهها جيم أوزديمير، الزعيم السابق لحزب الخضر الألماني، إلى الوفد التركي المشارك في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.

وصرح جاويش أوغلو، اليوم الأحد، أمام صحفيين، في مؤتمر ميونخ للأمن، بأن هذه الاتهامات "غير حقيقية ومختلقة"، وأضاف "إنه (أوزديمير) يكذب".

يذكر أن أوزديمير، التركي الأصل، والمعروف بانتقاداته الحادة لتركيا، يقيم في نفس الفندق الذي يقيم فيه الوفد التركي، وقد حصل من الشرطة على حماية بسبب إقامته في نفس الفندق مع الوفد التركي، وعزا أوزديمير هذا الأمر إلى تقدم أعضاء من الوفد بشكوى لدى الشرطة ضد أوزديمير.

واتهم جاويش أوغلو، أوزديمير النائب في البرلمان الألماني، بمحاولة ادعاء الأهمية، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الأمر "مبالغ فيه"، وأضاف أن أوزديمير " فقد نفوذه وأصبح مهمشاً في حزبه (الخضر)، وأعتقد أنه يريد أن يصبح مرة أخرى صاحب شعبية أو أكثر ظهورا على الأقل".

ورأى جاويش أوغلو أن هذا "تكتيك رخيص"، ونوه بأن أوزديمير ظل رئيسا للحزب على مدار سنوات عديدة، لكنه لم يعد له بعد استقالته أي دور قيادي ولا حتى داخل الكتلة البرلمانية للحزب.

كانت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية ذكرت أن أعضاء الوفد التركي وصفوا أوزديمير بأنه "إرهابي"، لكن جاويش أوغلو قال إن هذا التصريح ليس حقيقيا، مشيرا إلى أنه جرى سؤال إدارة الفندق عن هذا الأمر، ولم يتم العثور على إشارات حول هذه التصريحات "وليس لدى أحد أي معلومات عن هذا الأمر".

وقال جاويش أوغلو عن أوزديمير وعن الصحفي الألماني التركي دينيز يوجيل، الذي أفرجت عن تركيا أول من أمس الجمعة، إن " هدفهما هو تدمير علاقتنا الثنائية، وينبغي علينا ألا نسمح لهما بأخذ علاقاتنا الثنائية رهينة".