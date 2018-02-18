حزب فرنسي مناهض للاتحاد الاوروبي يخوض الانتخابات أمام الجبهة الوطنية

باريس - (د ب أ):

دشن المساعد السابق لمارين لو بان، زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" ذي التوجهات الشعبوية حزبا جديدا، بأهداف معلنة تتمثل في خوض الانتخابات أمام حزب "الجبهة الوطنية" وقيادة حركة مناهضة للاتحاد الاوروبي في فرنسا.

واحتشد أنصار فلوريان فيليبو بالقرب من مدينة آراس شمال فرنسا أمس السبت، للاحتفال بالمؤتمر التأسيسي لحزب "الوطنيين"، كما تسميه حركته الجديدة.

وأضاف فيليبو أنه منذ الاعلان عن المبادرة في بادئ الامر في سبتمبر الماضي، جمع الحزب 6500 عضو.

ويريد فيليبو، 36 عاما، أن تنسحب فرنسا من الاتحاد الاوروبي، حيث قال لقناة "أوروبا 1" الاذاعية أنه من المستحيل أن تؤثر فرنسا على السياسة، كعضو في التكتل وعملتها هي اليورو.

وكان فيليبو قد انسحب من حزب "الجبهة الوطنية" الذي ينتمي لليمين المتطرف في خريف 2017، وسط نزاع مع زعيمته والمرشحة التي خسرت في الانتخابات الرئاسية، لو بان.

ووجد فيليبو نفسه تحت ضغط بعد أن فشلت دعوته لفرنسا للانسحاب من منطقة اليورو أن تجد أصداء لدى الناخبين في الحملة أوائل هذا العام.

وتتخلى لو بان عن القضية منذ ذلك الحين.وتضغط أيضا من أجل اسم جديد لاعادة تصنيف حزب "الجبهة الوطنية".

ووصف جون ماري-لوبان، مؤسس حزب "الجبهة الوطنية" ووالد لوبان المحاولة لتغيير اسم الحزب بأنها "خيانة".

وقال لوبان، 89 عاما، لمجلة "لو جورنال دو ديمانش" التي تصدر الاحد "إنه متعذر تفسيره ومشكوك فيه".

وتعهد الاب لوبان بعرقلة أي جهود لتغيير اسم الحزب في مؤتمر حزبي وشيك ، يعقد يومي العاشر و11 مارس المقبل.