محتجون يتجمعون لليوم الثاني في تونس لتجريم التطبيع مع إسرائيل

تونس- (د ب أ):

تجمع مئات من المحتجين وسط العاصمة تونس لليوم الثاني على التوالي؛ للمطالبة بتمرير مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

وتوافد المحتجون على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة؛ بهدف الضغط على البرلمان التونسي من أجل النظر في مشروع قانون تقدمت به أحزاب منذ أواخر ديسمبر الماضي.

ورُفعت في الوقفة الاحتجاجية أعلام فلسطين ولافتات تضامن وأخرى منددة بإسرائيل.

وشارك في الوقفة أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني ضمن "التنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع".

وكانت الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف من أحزاب يسارية وقومية، تقدمت بمشروع قانون لتجريم التطبيع مع اسرائيل منذ 31 كانون أول/ديسمبر الماضي بدعم من حوالي 100 نائب في البرلمان "من بين 217 نائبا"، لكن لجنة الحقوق والحريات في البرلمان قررت -قبل أسبوع- تأجيل النظر فيه.

ولا ترتبط تونس بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل لكن تجريم التطبيع معها اكتسب زخما أكبر مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

وهدد المتظاهرون اليوم بالتصعيد في حال استمر البرلمان في صرف النظر عن مشروع القانون.