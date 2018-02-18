الزعيم السابق لخضر ألمانيا يحذر من تطبيع العلاقات مع تركيا

برلين- (د ب أ):

حذر جيم أوزديمير، الزعيم السابق لحزب الخضر الألماني، من تطبيع العلاقات بين بلاده وبين تركيا متهما الأخيرة بالاستمرار في اضطهاد صحفيين.

وفي إشارة إلى واقعة إفراج السلطات التركية، أول أمس الجمعة، عن الصحفي التركي الألماني دينيز يوجيل، مراسل صحيفة "فيلت" الألمانية، قال أوزديمير اليوم الأحد، إن البعض سيرحبون بعودة العلاقات إلى طبيعتها.

ولفت إلى أن السلطات التركية أدانت صحفيين، في نفس يوم الإفراج عن يوجيل، بالسجن مدى الحياة.

وقال السياسي التركي الأصل والذي استقال من زعامة الخضر نهاية الشهر الماضي، إن "بلدا يدين صحفيين بعقوبة السجن المؤبد لأنهم كتبوا تقارير منتقدة للحكومة، لا يمكن أن يكون هناك تطبيع معه".

وأعرب أوزديمير عن أمله في أن ترى المستشارة انجيلا ميركل ووزير الخارجية زيجمار جابريل الأمر على نفس هذا النحو الذي يراه هو.

ووجه أوزديمير الشكر إلى الشرطة؛ لدورها في تأمين مؤتمر ميونخ للأمن، ووضعه تحت الحماية الشخصية، مشيرا إلى أن الشرطة والهيئة الاتحادية لحماية الجريمة "أدارتا الوضع بطريقة رائعة".

يذكر أن أوزديمير يقيم، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، في نفس الفندق الذي يقيم فيه الوفد التركي برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو.

كان أوزديمير، المعروف بانتقاداته الشديدة لتركيا، ذكر أنه لدى وصوله إلى الفندق أول أمس، رأى عددا كبيرا من أفراد الأمن التركي الذين تصرفوا حياله بعصبية شديدة جدا، حسبما قال.

وفي صباح اليوم التالي، أمس السبت، ذكر أوزديمير أن الشرطة الألمانية في ولاية بافاريا أخبرته بأن الجانب التركي أشاروا إليه باعتباره " إرهابيا أو عضوا في جماعة إرهابية"، وبناء على ذلك نصحته الشرطة بالاستعانة بحماية شخصية.