ظريف يصف أداء نتنياهو في مؤتمر ميونخ بـ "السيرك"

ميونخ - (د ب أ):

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الطريقة التي تصرف بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن بأنها "سيرك".

وقال ظريف، اليوم الأحد، إن نتنياهو لا يستحق ردًا، وحمل في خطابه اليوم أمام مؤتمر ميونخ كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية النزاعات في الشرق الأوسط.

وكان نتنياهو قد حذر منذ قليل بعبارات حادة خلال خطابه أمام مؤتمر ميونخ من حدوث تصعيد في الشرق الأوسط، وعرض خلال ذلك جزءا من حطام طائرة بدون طيار كانت قد أسقطتها إسرائيل الأسبوع الماضي يتردد أنها من إيران.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، في المؤتمر موجها خطابه إلى ظريف: "السيد ظريف، هل تعرف هذه؟ إنها تخصكم. يمكنكم استعادتها إلى طهران مع رسالة إلى الطغاة: فلا تختبروا عزمنا!".

ورفع نتنياهو خلال ذلك قطعة طويلة من الحطام عالياً ووصفها بأنها دليل على العدوان الإيراني على إسرائيل.

يشار إلى أن ظريف نفسه لم يكن حاضراً أثناء الخطاب.