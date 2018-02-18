الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها في اليمن

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، مقتل جندي ضمن قواتها المشاركة في عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات في بيان، نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، "استشهاد الرقيب علي خليفة هاشل المسماري أحد أبطالها البواسل بقواتها المشاركة في عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن الحادثة التي أودت بحياته.

وتشارك الإمارات في تحالف عسكري بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن، منذ مارس من عام 2015؛ لإسناد القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.