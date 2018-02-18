أهم التصريحات في 24 ساعة: إيران مسؤولة عن إرهاب الشرق الأوسط

إعداد – هشام عبد الخالق:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، السبت، أهمية ألا يفقد المجتمع الدولي الأولوية المتمثلة في مسار جنيف، طالب وزير العدل الألماني، هايكو ماس، باتخاذ إجراءات قضائية لصالح بقية المعتقلين في تركيا، شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، على ضرورة توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية في ليبيا لإنهاء المعركة الإرهابية في البلاد.