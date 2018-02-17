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صحيفة إسرائيلية: سقوط صاروخ مصدره غزة على سطح منزل في النقب

11:51 م السبت 17 فبراير 2018
صحيفة إسرائيلية: سقوط صاروخ مصدره غزة على سطح منزل في النقب

صاروخ

تل أبيب- (د ب أ):

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط على سطح منزل في منطقة المجلس الإقليمي "شاعر هنيجيف" في النقب.

وأضافت أن أحدًا لم يصب جراء سقوط الصاروخ بسبب عدم انفجاره.

يأتي هذا بعد أن ذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من مساء اليوم السبت، أن أربعة من جنوده أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع غزة.

وأضاف الجيش أن جنديين اثنين من بين الأربعة أصيبا بجروح خطيرة عندما دخلت دورية إلى قطاع غزة لإنزال علم فلسطيني رفعه شبان فلسطينيون، بحسب ما ورد في الموقع الإلكتروني لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت موقعا للمراقبة قرب الحدود جنوب القطاع، ردا على تفجير العبوة الناسفة.

وذكرت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت موقعاً على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس.

غزة الجيش الإسرائيلي المجلس الإقليمي عبوة ناسفة

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