المعارضة السورية تعلن اغتيال رئيس فرع الأمن العسكري في دير الزور

دمشق- (د.ب.أ):

كشفت مصادر في المعارضة السورية، اليوم السبت، أن مجموعة تابعة للمعارضة السورية اغتالت رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة دير الزور شرق سوريا.

وأكدت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "سرية أبوعمارة، التابعة للجيش السوري الحر، قتلت اليوم العميد جمال رزوق، رئيس فرع الأمن العسكري في دير الزور، التابع للجيش السوري، باستهدافه بعبوة ناسفة على طريق طرطوس دمشق".

وعُين العميد جمال رزوق رئيسًا لفرع المخابرات العسكرية في محافظة دير الزور، في شهر آب/أغسطس من العام 2015، وكان قبل ذلك رئيسًا لفرع المخابرات العسكرية في محافظة اللاذقية، وهو من محافظة حمص.

وتحدثت مصادر في المعارضة السورية عن ضلوع العميد رزوق في اغتيال العميد عصام زهر الدين، قبل أشهر في دير الزور، إثر رفضه حضور الاجتماع الأمني، وقيل حينها إنه قُتل في انفجار لغم أرضي.