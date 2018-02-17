أبو الغيط يؤكد لـ"دي ميستورا" أولوية مسار جنيف كأساس لتسوية النزاع السوري

القاهرة- (د.ب.أ):

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أهمية ألا يفقد المجتمع الدولي الأولوية المتمثلة في مسار جنيف ومرجعيته القائمة على قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ في توفير الأساس الذي تنطلق منه أية تسوية سياسية متوازنة وقابلة للاستمرار لحل النزاع السوري.

وجاءت تصريحات أبو الغيط خلال اجتماع له اليوم مع السيد "ستيفان دي ميستورا" المبعوث الأممي إلى سوريا، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، خلال الفترة 15-18 فبراير 2018، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، في بيان تم توزيعه بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إن أبو الغيط استمع إلى تقييم من المبعوث الأممي حول الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاع في سوريا في ضوء العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في إطار مسار جنيف، والتي ترتكز في المرحلة الحالية، وكخطوة أولى، على كتابة دستور جديد للبلاد من شأنه أن يفتح الطريق أمام وضع سياسي جديد.

وأشار عفيفي إلى أن أبو الغيط أكد في حديثه مع دي ميستورا علي أنه يجب على جميع القوى الإقليمية والدولية التي تتنافس في الساحة السورية أن تدرك أن الاستمرار في تحطيم هذا البلد بالصورة التي نشاهدها حالياً يحمل جميع الأطراف مسئولية أمام التاريخ.

ونقل عفيفي عن أبو الغيط قوله إن التكلفة الانسانية الفادحة لهذا النزاع، خاصةً على مدى الأيام الأخيرة التي شهدت مقتل نحو ١٠٠٠ مواطن سوري خلال الأسبوع الأول وحده من الشهر الجاري جراء القصف الجوي، تستدعي وقف العنف بأسرع وقت ممكن، والسماح للسكان المحاصرين بالحصول على المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة.