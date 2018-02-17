وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل إرهابي خطير في كمين شرقي البلاد

الجزائر- (د.ب.أ):

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم السبت، بأن إرهابيا -وصفته بـ" الخطير"- قُتل في كمين لمفرزة من الجيش بمنطقة تارسات ببلدة الميلية، بولاية جيجل شرقي البلاد.

كما أوضحت الوزارة، في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن قوات الجيش تمكنت، خلال العملية التي نُفذت يوم الجمعة، من استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وخزنتين من الذخيرة، وكمية من الذخيرة الحية.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة أن إرهابي آخر سلم نفسه اليوم للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة جنوبي البلاد، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وخزنة ذخيرة مملوءة.

ويُعد هذا الإرهابي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012، خامس شخص يُسلم نفسه للسلطات منذ بداية شهر فبراير الحالي.