الجيش التونسي يضبط شاحنة محملة بذخيرة على الحدود مع ليبيا

تونس- (د ب أ):

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، اليوم السبت، عن ضبط شاحنة محملة بذخيرة على الحدود مع ليبيا بعد تبادل إطلاق نار مع مسلحين.

وقال المتحدث بلحسن الوسلاتي، لوسائل إعلام محلية، إن وحدات عسكرية تبادلت إطلاق نار مع مسلحين اثنين كانا على متن شاحنة رباعية الدفع عندما اجتازا الحدود التونسية في منطقة برج الخضراء أقصى جنوب البلاد.

واضطر المسلحان إلى الانسحاب داخل الحدود الليبية وترك الشاحنة، حيث كانت بانتظارهما سيارة ثانية، بحسب نفس المصدر.

وأفاد المتحدث بأن الشاحنة تضمنت ذخيرة حية ومنظارًا نهاريًا.

ووضعت تونس ساترا ترابيا على جزء من حدودها الشرقية مع ليبيا منذ نحو عام بجانب خندق مائي؛ للحد من أنشطة التهريب، كما تعمل على تعزيز المراقبة عبر نظام إلكتروني بدعم من ألمانيا والولايات المتحدة.