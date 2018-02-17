مصادر: إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة بعد إصابة 4 من جنودها

غزة- (د ب أ):

شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم السبت، غارات على قطاع غزة إثر إصابة أربعة جنود إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة قرب السياج مع القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعدد من الصواريخ موقعي تدريب يتبعان لحركة حماس في مدينة غزة، ما أحدث أضرارًا مادية دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق استهدفت المدفعية الإسرائيلية نقطة "رصد" قرب السياج شرقي خان يونس في جنوب القطاع دون وقوع إصابات.

من جهته، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له، إن "القصف جاء ردا على تفجير عبوة ناسفة ضد قوة عسكرية بالقرب من الجدار الحدودي جنوب القطاع".

وذكر ادرعي أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة وآخرين بجروح طفيفة ومتوسطة نتيجة تفجير عبوة ناسفة ضد قوة عسكرية كانت تهم بنشاطات بالقرب من الجدار الأمني جنوب قطاع غزة.

واعتبر الجيش الإسرائيلي الحادثة "اعتداء خطيرا من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة"، مُحمّلا حركة حماس مسؤولية كل ما يجري في قطاع غزة.

وذكر الجيش أن العبوة التي انفجرت بجنوده "تم زرعها في إطار أعمال شغب شهدتها الحدود مع قطاع غزة أمس".

ويشهد قطاع غزة توترا متقطعا، منذ صيف عام 2014، عقب هجوم عسكري إسرائيلي، استمر أكثر من 50 يوما، توسطت مصر وأطراف دولية لوقفه.