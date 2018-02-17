وزير خارجية ألمانيا: نجاح مصر واستقرارها أولوية لنا في الشرق الأوسط

ميونخ- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابرييل، خلال مباحثاته اليوم السبت، مع وزير الخارجية سامح شكري، أن نجاح مصر واستقرارها أولوية أولي لألمانيا في الشرق الأوسط، ويحقق مصلحة مباشرة لبلاده.

وأعرب الوزير شكري، خلال اللقاء الذى عقد على هامش مؤتمر ميونخ، عن تقدير مصر للعلاقات الثنائية بين البلدين والتي تعد من أهم الشراكات المصرية في أوروبا، وتطلع مصر لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية كبيرة عقب تشكيل الحكومة الألمانية.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح له، اليوم، بأن الوزير شكري وجه الشكر للوزير "جابرييل" على جهوده للارتقاء بالعلاقات المصرية الألمانية خلال فترة توليه مهام منصبه.

كما نوه شكري بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المصرية الألمانية خلال الفترة الماضية، ومنها دخول البروتوكول الإضافي لتقنين وضع المؤسسات الألمانية العاملة في مصر حيز النفاذ ، وكذلك انعقاد الجولة الأولى من الحوار بين البلدين في مجال الهجرة بالقاهرة فى يناير الماضى، وتطلع مصر إلى تنفيذ الجانب الألماني التزاماته فيما يتعلق بمجالات التعاون المتفق عليها ولا سيما أمن الحدود والتعليم والدعم الاقتصادي .

وأضاف أبو زيد انه ردا على استفسار وزير خارجية ألمانيا بشأن مسار عملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر، استعرض شكري مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وخطط التنمية الشاملة التي تضطلع بها الحكومة، بما في ذلك المشروعات القومية الكبرى، حيث أعرب " جابرييل" عن إعجابه بالتقدم الملحوظ والسريع الذي تشهده مصر حاليا في كافة القطاعات.

وأضاف أبوزيد، بأن الوزيرين تناولا باستفاضة تطورات الأزمة السورية والجهود الأممية والدولية المبذولة لدعم العملية السياسية في سوريا.

كما تم التباحث حول جهود مكافحة الإرهاب، حيث قدم وزير الخارجية شرحاً لتفاصيل العملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨، وأهدافها والنجاحات التي تحققت في إطارها حتى الآن.