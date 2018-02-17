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إسرائيل تقصف نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية ردًا على تفجير عبوة ناسفة

04:49 م السبت 17 فبراير 2018
إسرائيل تقصف نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية ردًا على تفجير عبوة ناسفة

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي

مصراوي

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن القصف جاء ردًا على تفجير عبوة ناسفة بالقرب من السياج الحدودي جنوب قطاع غزة، والتي أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

بدوره، قال (أور هيلر) مراسل القناة العاشرة العبرية: "إنه منذ وقت قصير انفجرت عبوة ناسفة في قوة تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الحدودي في جنوب قطاع غزة".

أما المتحدث باسم جيش الاحتلال فقد قال: "تم تفجير عبوة ناسفة ضد قوة عسكرية بالقرب من الجدار الحدودي جنوب قطاع غزة".

وقد وصلت تعزيزات من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة الانفجار.

الاحتلال الإسرائيلي عبوة ناسفة مدينة خان يونس قطاع غزة

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