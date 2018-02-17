مقتل وإصابة 28 شخصًا في سقوط مروحية عسكرية جنوب المكسيك

مكسيكو سيتي (د ب أ)

سقطت مروحية عسكرية في جنوب المكسيك عقب زلزال في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا، حسبما قال ممثلو الادعاء في ولاية اواكساكا اليوم السبت.

وقالت النيابة العامة بالولاية إن 12 شخصا توفوا في موقع الحادث وتوفي شخص آخر في المستشفى، وأصيب 15 آخرون.

وكانت المروحية تقل وزير الداخلية ألفونسو نافاريت بريدا بينما كان يتفقد الأضرار التي لحقت بالمنطقة عقب زلزال بلغت قوته 2ر7 على مقياس ريختر أمس الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية إن الطيار فقد السيطرة على الطائرة بعيد إقلاعها. ويبدو أن الضحايا كانوا ينتظرون على الأرض لتحية الوزير.