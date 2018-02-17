لافروف يدعو الغرب إلى احترام روسيا

ميونخ (د ب أ)

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بممارسة الدعاية المناهضة لروسيا ،ما أدى إلى "شلل" في الاتصالات المتبادلة ودعا إلى إظهار قدر أكبر من الاحترام لروسيا.

وقال لافروف في اليوم الثاني من مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يستمر ثلاثة أيام، اليوم السبت، إن روسيا تُعامل مثل التلميذ في تسعينيات القرن الماضي، بينما اليوم فالحديث عن "تهديد روسي".

ويتم التعامل مع ازدياد التأُثير الروسي في سياق سلبي، بينما ترمي روسيا لأن تكون شريكا يعول عليه. وقال: "نحن مستعدون لدخول حوار مفتوح يتسم بالاحترام".

ودعا وزير الخارجية الروسي المخضرم الموجود في منصبه منذ 2004، إلى تعاون أكبر مع الاتحاد الأوروبي في الصراعات الدولية، مثل تلك في الشرق الأوسط. وقال: "نود أن يكون هناك اتحاد أوروبي يمكن التنبؤ به وقوي يكون لاعبا مسؤولا في ساحة السياسة الخارجية".