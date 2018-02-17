أمريكا تهدد الأسد بمزيد من الضربات الانتقامية ردًا على استخدام أسلحة كيميائية

ميونخ (د ب أ)

هددت الولايات المتحدة الرئيس السوري بشار الأسد بمزيد من الضربات الانتقامية، ردا على استخدام أسلحة كيميائية في الحرب في سوريا.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، هربرت ريموند ماكماستر، اليوم السبت، في مؤتمر ميونخ للأمن: "الصور تظهر بوضوح تام أن الأسد يواصل استخدام أسلحة كيميائية".

وذكر ماكماستر أنه حان الوقت لجميع الدول أن تحمل حكومة الأسد وداعميه مسؤولية ذلك.

وأعاد ماكماستر إلى الأذهان تنفيذ الولايات المتحدة لهجوم بصواريخ موجهة على قاعدة جوية سورية في أبريل عام 2017 ردا على استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

ولم يذكر ماكماستر ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط بالتحديد لهجوم انتقامي جديد.

ونفت سوريا مؤخرا اتهامات باستخدام القوات الحكومية لأسلحة كيميائية في الحرب الدائرة في البلاد.

وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الولايات المتحدة غير راضية عن نجاحات الجيش السوري وتنشر لذلك "أخبارا مضللة".

وبحسب بيانات نشطاء وعاملين في مجال الإغاثة، استخدمت قوات حكومية منذ مطلع هذا العام غاز الكلور أكثر من مرة في محافظة إدلب ومنطقة الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق.