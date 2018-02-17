نائب عراقي يدعو لإلزام الحكومة بعدم التفاوض مع دول تعيد اللاجئين قسرا

بغداد (أ ش أ)

دعا نائب رئيس كتلة (التغيير النيابية العراقية) أمين بكر، اليوم السبت، رئاسة البرلمان إلى إصدار قرار يلزم الحكومة بعدم التفاوض مع دول المهجر الراغبة بإعادة اللاجئين العراقيين قسرا، مشددا على ضرورة تفاعل الوزارات المعنية مع أوضاع اللاجئين والسعي لعقد مؤتمر دولي لحل مشاكلهم.

وقال بكر ، في بيان صحفي - حسبما أفادت فضائية (السومرية نيوز) العراقية - إن "هناك معلومات توفرت لدينا عن وجود رغبة ألمانية بإعادة ما يقرب من 10 آلاف طالب لجوء عراقي إلى البلاد بشكل قسري بعد رفض طلباتهم ، إضافة إلى وجود نية من الاتحاد الأوروبي لفتح حوارات مع الحكومة الاتحادية بشان إعادة العراقيين من طالبي اللجوء".

وأضاف "لقد تقدمنا في إبريل الماضي بطلب مرفق بتوقيع 104 من نواب البرلمان لإصدار قرار يلزم الحكومة بمنع التفاوض أو الجلوس على طاولة حوار مع الدول الراغبة بإعادة العراقيين من طالبي اللجوء إليها قسرا ، ولم يتم عرضه بجدول الأعمال حتى الآن"، مشيرا إلى أن إرجاع العراقيين قسرا يعتبر مخالفا لكل مواثيق حقوق الإنسان ، وعلى الحكومة العراقية عدم تسهيل أي إجراءات تتخذها تلك الدول لإعادتهم قسريا.