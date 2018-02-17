الأمين العام للأمم المتحدة يعين دبلوماسيا بريطانيا مبعوثا لليمن

نيويورك- (د ب أ):

عين الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الجمعة دبلوماسيا بريطانيا سابقا مبعوثا خاصا لليمن الذى مزقته الحرب.

وأعلن متحدث باسم الامم المتحدة يوم الجمعة تعيين مارتن جريفيث قائلا إنه سيحل محل الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ.

وشغل ولد الشيخ المنصب لمدة ثلاث سنوات. وينتهي عقده في نهاية الشهر الجاري .

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة إن جريفيث يحمل "خبرة واسعة في حل النزاعات والتفاوض والوساطة والشؤون الانسانية". ويشغل جريفيث منصب المدير التنفيذي للمعهد الاوروبي للسلام .

ويعاني اليمن، أحد أفقر الدول العربية، من صراع على السلطة بين الحوثيين المتحالفين مع ايران والحكومة الشرعية التي تدعمها السعودية منذ اواخر عام 2014.

وفي المجموع، قتل نحو 5600 مدني وأصيب 9100 آخرون في حرب اليمن منذ آذار/مارس 2015، وفقا للأمم المتحدة.