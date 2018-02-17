محكمة أمريكية تصدر حكماً بالسجن مدى الحياة بحق عضو بتنظيم القاعدة

واشنطن- (د ب أ):

ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن حكما بالسجن مدى الحياة صدر يوم الجمعة بحق أحد أعضاء تنظيم القاعدة بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية متعددة العام الماضى.

وأدين إبراهيم سليمان عدنان آدم هارون "47 عامًا"، في مارس 2017 بمحكمة في نيويورك بتهمة الإرهاب، بما في ذلك التآمر على قتل عسكريين أمريكيين في أفغانستان، والتآمر على تفجير السفارة الأمريكية في نيجيريا، وتقديم الدعم المادي للقاعدة.

وقالت وزارة العدل إن هارون وغيره من الجهاديين هاجموا دورية عسكرية أمريكية فى أفغانستان فى عام 2003 مما أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وأوضحت الوزارة، أن هارون تلقى تدريبًا في أفغانستان وأقسم يمين الولاء لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، مضيفة أنه أثناء الهجوم الذي وقع عام 2003 قام باطلاق أعيرة نارية من سلاح آلي وقذف قنابل يدوية على الجنود الأمريكيين والقوات الأفغانية المتحالفة معها.

وقال جيمس أونيل مفوض إدارة شرطة نيويورك، إن هارون كان جنديا "مخلصا" ومن أوائل الذين انضموا إلى شبكة بن لادن الإرهابية، مشيرًا إلى أنه انضم قبل أسابيع من اعتداءات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وأضاف أونيل أن "هارون سيقضى بقية حياته خلف القضبان".