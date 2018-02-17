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اغتصاب قنصل فرنسية في البرازيل

02:07 ص السبت 17 فبراير 2018
اغتصاب قنصل فرنسية في البرازيل

ريو دي جانيرو- (د ب أ):

تعرضت قنصل فرنسية للاغتصاب في شمال البرازيل، حسبما ذكرت صحيفة "فولها دو ساو باولو" اليومية يوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن المغتصب دخل منزلا فى منطقة تيباو دو سول حيث كانت القنصل نائمة هي واثنتان من صديقاتها فى وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وذكر التقرير أن القنصل أبلغت عن الاغتصاب فى مركز الشرطة المحلى حيث تلقت دواء مضادا للفيروسات الرجعية.

وقال ممثل الشرطة لوتشيانو أوجوستو بيريرا إن الشرطة عثرت على خصلات شعر وبصمات الجاني.

وكانت القنصل تزور تيباو دو سول لرؤية الكرنفال هناك. ولم يتم الكشف عن اسم القنصل لحماية خصوصيتها.

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