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مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه في غارة للتحالف العربي على تعز

01:05 ص السبت 17 فبراير 2018
مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه في غارة للتحالف العربي على تعز

ارشيفية

صنعاء- (أ ش أ):

ذكرت مصادر يمنية، الجمعة، أن قياديا حوثيا قتل في منطقة (المالح) بجبهة (مقبنة) شمال غربي تعز.

وأوضحت المصادر- وفقا لفضائية (العربية الحدث) الإخبارية - أن القيادي الحوثي أبومحمد المرتضى قائد كتيبة الدروع في ميليشيات الحوثي قتل وعدد من مرافقيه بغارة لطائرات التحالف العربي استهدفت موقعا عسكريا في منطقة المالح بجبهة مقبنة شمال غربي تعز.

كان الجيش اليمني قد أعلن- في وقت سابق الجمعة - أن طائرات التحالف العربي شنت غارة جوية استهدفت موقعا يتمركز فيه خبراء تجسس إيرانيون قرب مدينة تعز جنوبي اليمن.

هذا المحتوى من

Asha
التحالف العربي تعز الحوثيين اليمن إيران

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