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أهم التصريحات في 24 ساعة: اتهام روسيا يبرئ ترامب

12:29 ص السبت 17 فبراير 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: اتهام روسيا يبرئ ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتهام مواطنين روس بالتدخل في الانتخابات الأمريكية يظهر أن حملته في الانتخابات الرئاسية لم ترتكب أخطاء، فيما ردت موسكو على الاتهامات بأنها محض هراء وتعكس الواقع السياسي في الولايات المتحدة، بينما وجه أمير قطر تميم بن حمد رسالة أمام مؤتمر ميونخ للأمن قال فيه إن الشرق الأوسط على حافة الهاوية.

الكرملين جنوب إفريقيا رامافوسا قطر ماريا زاخاروفا ترامب

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