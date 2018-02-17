الأمم المتحدة: نواصل دعم أهالي تاورغاء الليبية النازحين منذ 7 سنوات

طرابلس - (د ب أ)

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساء الجمعة إنها تواصل تقديم الدعم إلى النازحين داخليا في منطقة تاورغاء بليبيا والذين تقطعت بهم السبل في منطقة قرى القطاف (شرق بني وليد) وفي حراوة (شرق سرت) بالاشتراك مع شريكها الليبي.

وأضافت المفوضية بموقعها الرسمي الجمعة "على الرغم من الاتفاق الأولي من قبل الأطراف المعنية، إلا أنه لا يزال يتم منع النازحين داخليا من أهالي مدينة تاورغاء من العودة إلى مسقط رأسهم 40 كيلو مترا جنوب شرق مصراتة.

وتقوم المفوضية بنشاط بتوزيع المواد غير الغذائية مثل البطاطين والملابس الشتوية ومستلزمات النظافة الصحية وحصائر النوم والمصابيح الشمسية والخيام.

وقالت المفوضية إنها تولت قيادة عملية سريعة لتقييم الاحتياجات المشتركة بين الوكالات بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والسلطات والشركاء المحليين.

والاحتياجات الأكثر إلحاحا التي تم تحديدها هي المأوى والغذاء والرعاية الصحية الأولية والدعم المحدد للأطفال والرضع، والأدوات المنزلية الأساسية، لضمان المأوى من درجات الحرارة الباردة.

يذكر أن أهالي مدينة تاورغاء يسكنون حاليا في الصحراء على بعد 40 كيلو مترا من مدينتهم، حيث تمنعهم قوات مسلحة تابعة لمدينة مصراته من العودة إليها بعد أكثر من 7 سنوات من النزوح.

وتتهم مدينة مصراتة أهالي تاورغاء بالمشاركة مع قوات القذافي في غزو المدينة في عام 2011.