عارضة أزياء تفضح خيانة دونالد ترامب لزوجته في مذكراتها

القاهرة - (مصراوى):

كشفت مجلة "نيويوركر" الأمريكية عن مذكرات لعارضة الأزياء كارين ماكدوجال، والتي تؤكد فيها إقامة علاقة جنسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المجلة الأمريكية إن ترامب التقى ماكدوجال في حفل داخل قصر "بلاي بوي" في لوس أنجلوس، في يونيو عام 2006، واستمرت العلاقة حتى أبريل 2007.

في الوقت نفسه، أكدت ماكدوجال أنه تم التعتيم على تلك العلاقة في الأشهر القليلة التي سبقت انتخاب ترامب، في الوقت نفسه أظهرت المذكرات أن الرئيس الأمريكي أقام العلاقة بعد زواجه من ميلانيا بسنة.

وتعرض ترامب خلال الحملة الرئاسية وبعد انتخابه لاتهامات عدة بالتحرش الجنسي قبل سنوات لكنه نفى ذلك.

وكان المحامي الخاص للرئيس الأمريكي أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه دفع 130 ألف دولار من أمواله الخاصة إلى الممثلة الإباحية ستيفاني كليفورد، والتي قالت إنها أقامت علاقة مع ترامب عندما كان مواطنا عاديا في العام 2006.